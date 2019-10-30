Токио, , 23:14 — REGNUM Крупный пожар в замке, входящем в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, произошёл на юге Японии. Об этом 30 октября сообщает японское общественное телевидение.

Пожар произошёл в ночь с 30 на 31 октября в префектуре Окинава, на территории которой находится замок Сюри. На месте пожара работают более десяти пожарных расчётов, которые пытаются локализовать возгорание.

Причина возгорания неизвестна, насколько сильно повреждено здание, пока не установлено. Сообщается, что огонь охватил здание практически полностью.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Напомним, замок Сюри был построен в XIV веке и служил резиденцией для монархов во времена существования Рюкюского государства. В 2000 году здание было внесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в префектуре Фукусима на северо-западе Японии был затоплен в результате сильных ливней храм Сирамидзу Амида-до, входящий в список Национальных сокровищ.

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