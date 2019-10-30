Копенгаген, , 23:02 — REGNUM Полиция Дании совместно с коллегами из Швеции произвела задержание пятерых мужчин, которые подозреваются в совершении налоговых махинаций на сумму в несколько миллионов долларов.

Незаконные операции, по словам представителей датских правоохранительных органов, проходили через ряд ремесленных предприятий. «К сожалению, у нас достаточно богатый опыт борьбы с подобного рода организованной преступностью. Такие люди создают сложные структуры, чьей целью является проведение махинаций с налогами», — заявил заместитель инспектора полиции Копенгагена Петер Рейс. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Трое из четырех задержанных на территории Дании предстанут перед судом в четверг, 31 октября. Пятый член группы был задержан в Швеции, и датская сторона запросит его выдачу.