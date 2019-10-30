Елец, Липецкая область, , 22:22 — REGNUM В Липецкой области вынесен приговор 43-летнему жителю города Ельца, которого признали виновным в избиении престарелой матери, после которого она скончалась. Об этом ИА REGNUM 30 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

3 апреля мужчина жестоко избил престарелую мать, а затем сам вызвал медиков. Женщину госпитализировали, однако в городской больнице она скончалась от полученных повреждений.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчину заключили под стражу. Свою вину он признал частично, но выдвинул свою версию произошедшего.

Суд признал ельчанина виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.