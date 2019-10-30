Нижневартовск, Югра, , 22:10 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в августе 2019 года должностное лицо вышеуказанного управления получило от представителя одной из фирм взятку размером в 150 тыс. рублей за положительную экспертизу. На основании которой было рекомендовано принять фактически невыполненные работы по содержанию бесхозяйственных автомобильных дорог Нижневартовска.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).