Архангельск, , 22:24 — REGNUM Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Архангельской области. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 18:30 мск на федеральной автотрассе М-8 «Холмогоры» в 15 километрах от села Емецк. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Volkswagen Tiguan и Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen, в том числе ребёнок. Травмы получил водитель Toyota Land Cruiser.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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