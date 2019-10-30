Тюмень, , 20:49 — REGNUM В Тюмени по решению Ленинского района суда приостановлена деятельность ресторана быстрого питания известной сети. Поводом стали, в частности, тараканы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Поводом для проверки сотрудниками Роспотребнадзора послужили жалобы посетителей на антисанитарию. В горячем цехе, в зоне размещения технологического оборудования и в обеденных залах, за тумбой для мусора обнаружены тараканы.

Насекомые, по мнению суда, говорят о грубых нарушениях санитарных правил. Представитель кафе быстрого питания вину не признал, заявив, что на сегодняшний день в кафе приняты все меры для устранения выявленных нарушений.