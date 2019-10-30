Еманжелинск, Челябинская область, , 20:33 — REGNUM В челябинском Еманжелинске владельцы пострадавших ночью 26 октября автомобилей не верят в то, что колёса прокололи обычные хулиганы. Они считают, что за этим преступлением стоят коммерсанты, которые владеют платными парковками.

По мнению граждан, бизнесмены стремились завлечь к себе побольше клиентов. С этой целью они и устроили массовый прокол автошин.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 октября неизвестные повредили колёса порядка 80 автомашин. Полиция завела дело по факту хулиганства. Преступников ищут. Губернатор Алексей Текслер взял это громкое дело на контроль.

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