Аддис-Абеба, , 21:32 — REGNUM Директор западного отделения эфиопской телекоммуникационной корпорации EthioTelecom, принадлежащей государству, погиб в результате смертельного выстрела. Согласно местным новостным источникам, директор, которого звали Гемечис Тадессе, был убит в городе Некемте, в западной Эфиопии, в региональном штате Оромо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Глава EthioTelecom Черер Аклилу подтвердил сообщение о гибели директора регионального отдела. Тем не менее, обстоятельства, при которых он был убит или кто его убил, и причины убийства на данный момент не объясняются. EthioTelecom подтвердил, что в настоящее время полицией Эфиопии проводится расследование.

Город, в котором он был убит, Некемте, находится недалеко от района, где действует воинствующее крыло радикальной этнической националистической организации оромо — Фронта освобождения оромо (ФОО). Источники в соцсетях утверждают, что Гемечис был убит боевиками, но эта информация пока не подтверждена.