Могадишо, , 20:29 — REGNUM Премьер-министр федерального правительства Сомали Хасан Али Хейре призвал международное сообщество незамедлительно принять участие в спасательных работах в пострадавших от наводнения районах страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Премьер-министр Хейре направил письмо всем дружественным Сомали государствам и международному сообществу о том, что правительство Сомали незамедлительно отреагировало, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, но ситуация более критична, чем оценивалось ранее, в связи с огромной проблемой, которая требует совместных усилий.

Премьер-министр заявил, что в результате наводнений пострадали районы Джуббаленда, юго-запада Сомали и штата Хиршабель, в частности город Беледвейн, что привело к гибели людей в результате их вынужденного перемещения и разрушения объектов инфраструктуры.

Уровень реки Шабелле в настоящее время растет, что может привести к дальнейшему усилению наводнения и гибели еще большего количества людей в стране.