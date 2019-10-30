Еманжелинск, Челябинская область, , 20:25 — REGNUM В челябинском Еманженинске лица, проколовшие колёса 80 машин, могут понести уголовную ответственность за хулиганство. Именно по части 1 статьи 213 УК России и возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, в отдел по Еманжелинскому району заявления подали более 40 человек. У их машин проколоты шины. Идут следственные действия. Если виновных поймают, то им грозит до пяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в ночь на 26 октября. В ситуацию вмешался челябинский губернатор Алексей Текслер. В телефонном разговоре с начальником регионального УМВД Андреем Сергеевым он попросил его найти причастных к этому преступлению.

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