Тюмень, , 20:20 — REGNUM Тюменские синоптики предупреждают жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 31 октября 2019 года. Ожидается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега, гололёд, усиление северо-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГУ МЧС по Тюменской области.

Вероятны повреждения, обрывы линий связи и электропередач, падения слабо закреплённых конструкций, срывов кровли со зданий и сооружений, предупреждают спасатели.

На автодорогах области возможны дорожно-транспортные происшествия, связанные с плохой видимостью в связи с дождем, грозой и градом. Вероятны задержки рейсов в аэропорту «Рощино» и нарушения графиков движения автобусов на муниципальных и межрегиональных маршрутах.