Аддис-Абеба, , 20:15 — REGNUM Комиссия по правам человека Эфиопии призвала виновных в разжигании недавних насильственных и кровопролитных протестах предстать перед судом. В опубликованном комиссией заявлении говорится, что лица, признанные виновными в инцидентах, произошедших в некоторых частях страны, должны быть незамедлительно привлечены к ответственности. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

«Несмотря на впечатляющие успехи, достигнутые за короткий период времени, инициатива национальных реформ сталкивается со сложными внутренними препятствиями», — заявила Комиссия. Примерно 70−80 человек были убиты, сотни были ранены, а имущество, стоившее сотни тысяч долларов США, было повреждено в результате беспорядков с применением насилия.

Комиссия также отметила, что подвергались нападкам и религиозные учреждения. В комиссии подчеркнули, что лица, которые прямо или косвенно участвовали в разжигании беспорядков, должны быть срочно привлечены к ответственности.

Ранее партия Эфиопии «Граждане за социальную справедливость» и Межрелигиозный совет Эфиопии осудили кровопролитные беспорядки.