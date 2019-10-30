Москва, 30 октября 2019, 20:08 — REGNUM Столкновение как минимум 12 автомобилей произошло в Новой Москве. Об этом 30 октября сообщил представитель экстренных служб Москвы.
Авария произошла на Боровском шоссе около деревни Ликова. Информация о пострадавших не поступала.
На место ДТП прибыли экстренные службы, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В качестве предварительной причины аварии названо ухудшение погодных условий. Метеорологи предупреждали о возможной гололедице на дорогах.
Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате массового ДТП на Варшавском шоссе юге Москвы.