Бишкек, , 19:41 — REGNUM Правоохранительные органы Москвы при содействии киргизских силовиков задержали неоднократно судимого киргизстанца, похитившего взрывчатку и боеприпасы с армейского склада в Киргизии. Об этом сегодня, 30 октября, сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что 38-летний уроженец Чуйской области ранее был осужден военным судом Баткенского гарнизона за хищение с армейского склада 16 гранат Ф-1 и патронов к пистолету Макарова.

Впоследствии он сбежал из мест лишения свободы и скрылся в России, после чего был объявлен в розыск за побег из тюрьмы.