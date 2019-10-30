Челябинск, , 19:12 — REGNUM В Челябинске 45-летний гражданин избил и ограбил 23-летнюю девушку, которую подвозил в качестве таксиста. Инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 октября, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В салоне машины гражданин несколько раз ударил девушку и потребовал передать ему ценные вещи. Молодая челябинка отдала мобильный телефон и ювелирные украшения на общую сумму 170 тыс. рублей.

Добычу преступник сдал в ломбард. А затем его задержали. По решению суда ближайшие два месяца он пробудет в изоляторе.