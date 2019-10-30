Красногорск, , 20:06 — REGNUM Пять человек стали жертвами ДТП с участием легкового и грузового автомобилей в Шаховском районе Подмосковья. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Скорая медицинская помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 «Балтия» около 17:40 мск. Столкнулись легковой автомобиль KIA и фура. По предварительной информации, водитель автомобиля KIA стал совершать манёвр по обгону попутной машины и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. Грузовой автомобиль от удара съехал в кювет и опрокинулся набок.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения трёх автомобилей на юге Москвы.

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