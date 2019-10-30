Ульяновск, , 18:45 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска проводят проверку по факту очередного мошенничества. На этот раз жертвой стала 60-летняя пенсионерка, которая перевела аферистам на «безопасный счёт» 1,4 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по региону.

Со слов заявительницы, с ней связались якобы представители банка и сообщили, что её карта заблокирована из-за попыток несанкционированного списания средств. И предложили перевести сбережения на «безопасный счёт».

«Поскольку сумма на карте была немалая, женщина поторопилась к терминалу, где по инструкции мошенников в результате проведения пяти операций перевела 1,4 млн на незнакомые счета», — говорят в полиции.

После перевода всей суммы мошенники перестали выходить на связь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В УМВД констатируют, что в последнее время «все больше жителей региона становятся жертвами мошенничеств». Чаще всего мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банков и сообщают о попытке несанкционированного списания средств. И предлагают различные способы защиты сбережений и под видом установки защитных программ, перевода средств на безопасные счета, узнают реквизиты карт, включая защитный код и код, пришедший в смс, после чего с карт списываются денежные средства.

В полиции отмечают, что 28 октября жители Ульяновской области, ставшие жертвами данного вида мошенничеств, лишились более 222 тысяч рублей. Установлено, что звонки осуществлялись с абонентских номеров, зарегистрированных в городе Москве.