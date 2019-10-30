Курган, , 18:42 — REGNUM Житель Кургана, незаконно наловивший в Половинском районе сетями рыбы на 1,3 млн рублей, лишился надувной лодки, рыбацкого костюма и автомобиля. На имущество наложен арест для обеспечения приговора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Курганец был пойман с поличным полицейскими в ночь с 14 сентября 2019 года. Тремя рыболовными сетями на озере Большой Невидим Половинского района он добыл рыбы на 1 млн 344 тыс. 425 рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

В ходе дознания установлено имущество обвиняемого: автомобиль ВАЗ 2107, надувная лодка «Уфимка-21» в комплекте с вёслами и насосом, рыбацкий костюм «Нордман», три рыболовные сети. На всё это наложен арест.