Казань, , 18:42 — REGNUM Восемь человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в центре Казани. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Татарии.

Авария произошла в 15:24 мск на перекрёстке улиц Абжалилова и Гвардейской. По предварительной информации, 45-летняя водитель трамвая, двигаясь со стороны улицы Патриса Лумумбы совершила столкновение с троллейбусом, которым управлял местный житель 50-ти лет.

Сообщается, что согласно поступившим данным, трамвай совершил выезд на перекрёсток, несмотря на запрещающий сигнал светофора, из-за отказа тормозной системы.

В результате ДТП к медикам за помощью обратились восемь человек. Пятеро из них были доставлены в больницу, троих отвезли в травмпункты. Жизни пострадавших ничто не угрожает. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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