Петрозаводск, , 18:42 — REGNUM Тела трёх мужчин, которые пропали, отправившись на рыбалку, обнаружены в Сегежском районе Карелии. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба республиканского следственного управления следственного комитета РФ.

Рыбаки числились пропавшими без вести с 28 октября. В ходе поисковых мероприятий тела 45-, 46‑ и 49-летнего жителей города Сегежа были обнаружены в акватории озера Выгозеро Сегежского района возле полуострова Сиговец. Рядом с телами находилась затопленная моторная лодка.

По предварительным данным, мужчины погибли в результате несчастного случая, вызванного неблагоприятными погодными условиями, сопровождавшимися сильным порывистым ветром и штормом на озере.

По факту гибели рыбаков следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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