Псков, , 18:20 — REGNUM В Псковской области после урагана, пронесшегося над регионом 27 октября, остаются без электричества более 50 населённых пунктов.

ЛЭП Павел Редин © ИА Красная Весна

«В воскресенье ветер был очень сильный. Настолько, что Плюсса была обесточена полностью. Скорость достигала 30 метров в секунду», — заявил сегодня, 30 октября, в эфире программы «Эхо Москвы в Пскове» вице-губернатор региона Василий Осипов.

Он отметил, что справиться с последствиями стихии не удалось до сих пор — работы по подключению к электроснабжению более 50 населённых пунктов продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган оставил без света около 600 населённых пунктов в нескольких районах Псковской области. Самые серьёзные последствия от прохождения штормового фронта наблюдались в Псковском, Плюсском, Струго-Красненском, Островском и Печорском районах, в также в областном центре — городе Пскове, где также пострадали два человека.

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