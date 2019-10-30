Курск, , 17:46 — REGNUM В Курске направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть трёх человек. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Зал судебных заседаний Joe Gratz

1 ноября 2018 года мужчина за рулём Volkswagen ехал по трассе Курск — село Лебяжье. В салоне с ним были четыре пассажира. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, в салоне которого находились четыре человека.

Трое участников ДТП скончались на месте. Здоровью ещё двух человек был причинён тяжкий вред. Уголовное дело из прокуратуры с обвинительным заключением направлено в суд.