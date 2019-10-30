Курган, , 17:36 — REGNUM В Курганской области предприниматель наказан за отравление четырёх человек салатами производства его предприятия. Пострадавшим будет выплачена денежная компенсация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жители Кургана, в том числе несовершеннолетний ребёнок, с диагнозом «сальмонеллёз» в апреле 2019 года были доставлены в инфекционную больницу. Как выяснилось, все они употребляли в пищу салаты «Лесная полянка» и «Сельдь под шубой» производства предприятия предпринимателя.

В судебном заседании было заявлено о заключении мирового соглашения между бизнесменом и пострадавшими, которые получат по 50 тыс. рублей. Одному из них присуждена компенсация, соответствующая сумме, затраченной на дополнительное лечение.