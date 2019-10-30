Воронеж, , 17:29 — REGNUM Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении заместителя руководителя департамента цифрового развития Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Воронежской области 30 октября. Он обвиняется в обеспечении преимущества нескольких коммерческих организаций при проведении торгов

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по июль 2019 года подозреваемый, который действовал «в интересах подконтрольного ему представителя трех коммерческих организаций, из иной личной заинтересованности», перед проведением конкурсных процедур искусственно определял начальную (максимальную) цену будущих государственных контрактов по завышенной стоимости. Он сообщал представителю компаний данные о планируемых закупках техники, сроках поставки, другие данные, которые впоследствии давали компаниям преимущество при участии в конкурсах. Именно эти фирмы впоследствии выигрывали аукционы и получали госконтракты по завышенной стоимости.

Следователи, в частности, установили, что с данными организациями было заключено пять госконтрактов на поставку информационно-телекоммуникационного оборудования, стоимость их в целом была завышена на 3,8 млн рублей.

Сотрудники Следственного комитета и УФСБ провели обыски по месту жительства, а также по месту работы чиновника.

«С подозреваемым проводятся следственные действия. По уголовному делу проводится комплекс всех необходимых мероприятий», сообщил рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

В правительстве региона также прокомментировали задержание замначальника департамента цифрового развития.

«Правительство Воронежской области готово оказывать содействие правоохранительным органам. Наша позиция в борьбе с нарушениями закона остается последовательной: если вина фигуранта уголовного дела будет доказана, он должен понести соответствующее наказание», — сообщили в пресс-центре облправительства.