Юргамышский район, Курганская область, , 17:18 — REGNUM В Курганской области мужчина признан виновным в смерти сожительницы и трёх её малолетних детей на пожаре. Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что в сентябре 2018 года житель села Горохово Юргамышского района самостоятельно отремонтировал в частном доме электропроводку, грубо нарушив правила пожарной безопасности. В январе 2019 года в результате замыкания проводки произошёл пожар в доме, в котором погибла его сожительница и трое её малолетних детей.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Приговор в законную силу не вступил.