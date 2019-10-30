Ярославль, , 17:16 — REGNUM Бывший руководитель контрактной службы Ярославского государственного медицинского университета признан виновным в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Как установили следователи, в декабре 2018 года подсудимый получил взятку в 135 тысяч рублей, взамен обещая поспособствовать в заключении контракта по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования. Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении экс-руководителя контрактной службы было возбуждено по статье «Получение взятки в значительном размере за незаконные действия». Суд счел вину топ-менеджера доказанной. Бывший руководитель Ярославского государственного медицинского университета получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также преподаватель заплатит штраф в 270 тысяч рублей.

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