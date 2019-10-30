Киров, 30 октября 2019, 17:09 — REGNUM В рамках расследования дела о смерти шестилетнего мальчика в результате ДТП, в крови которого был найден алкоголь, провели допрос судебно-медицинского эксперта Сергея Насонова и его начальника. Оба признали, что ребенок не употреблял алкоголь, сообщает RT.
По словам представителя семьи погибшего, 0,51 промилле алкоголя появилось в крови в результате грубого нарушения процедуры проведения судмедэкспертизы.
«Кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе, так как в морге нет холодильных камер», — пояснила она.
Женщина добавила, что в эксгумации тела ребенка районный суд Кировской области отказал.
Напомним, ранее судмедэксперт утверждал, что никакой ошибки в результатах анализов крови ребенка нет.
«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — говорил медик.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло страшное ДТП. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции. Согласно данным, с которыми ознакомились родители погибшего, в крови мальчика якобы находилось 0,51 промилле этилового спирта.
В настоящее время дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России.
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