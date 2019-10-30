Заветинский район, , 16:55 — REGNUM Погоня со стрельбой, которая произошла в Заветинском районе Ростовской области, легла в основу служебной проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 30 октября.

Полиция Мвд.рф

«По данному факту назначена служебная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в ходе несения службы в Заветинском районе сотрудники ГИБДД потребовали от водителя автомобиля ВАЗ 21 099 с целью проверки. Однако водитель попытался скрыться от правоохранителей. Полицейские применили табельное оружие. После предупредительных выстрелов полицейские выстрелили несколько раз в машину.

В результате пострадали два пассажира отечественного автомобиля, один из которых госпитализирован. Водитель задержан.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские полицейские устроили погоню и тяжело ранили ребёнка