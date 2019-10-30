Москва, , 16:40 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей на юге Москвы. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 15:20 мск на 75-м километре Варшавского шоссе в сторону области. Столкнулись три легковых автомобиля.

В результате ДТП на месте происшествия погибли два человека. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время в районе аварии движение сильно затруднено. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сгоревшем после ДТП пассажирском автобусе в районе Лефортово города Москвы. Пострадавших в результате аварии и последующего пожара нет.

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