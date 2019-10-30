Великий Новгород, , 16:31 — REGNUM В Новгородской области 21-летний житель Новгородского района обвиняется в создании и распространении, в том числе в продаже за рубеж, вредоносного программного обеспечения. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, он обвиняется в совершении девяти преступлений по ч. 1,2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).

Преступную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники регионального управления ФСБ в январе 2019 года. По данным следствия, в 2017—2018 годах обвиняемым были разработаны девять программ, предназначенные для несанкционированной модификации, копирования и блокирования информации. Две такие программы за вознаграждение он передал неустановленным лицам, находящимся за границей.

Отмечается, что вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объёме. Уголовное дело рассмотрит Новгородский районный суд.