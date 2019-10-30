Курган, , 16:14 — REGNUM В Курганской области осуждён бывший начальник регионального УФСИН России Ильгиз Ильясов. Его признали виновным в нескольких коррупционных преступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Зауралью.

Установлено, что в 2012 году экс-начальник УФСИН России по Курганской области злоупотребил своими должностными полномочиями при строительстве многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы исполнения наказаний России.

В частности, вместе с руководителем фирмы-подрядчика ООО «ПромНефтеСтрой» Ильясов содействовал в фальсификации документов о затратах на строительство, где материалы по низким ценам «рисовались» как более дорогостоящие, а также принял жилой дом, построенный с недостатками и нарушениями. Это повлекло причинение ущерба системе УФСИН на сумму более 13 млн рублей.

За «покровительство» Ильясов, по версии суда и следствия, получил три взятки строительными материалами, которые использовал для строительства семейного загородного дома. А в декабре 2013 года экс-начальник УФСИН России по Курганской области получил взятку в виде дорогостоящей напольной плитки от другого представителя строительной организации, которая получила подряды в колониях Зауралья.

Помимо этого, в возведении дома для Ильясова использовался труд заключённых. Один из них сбежал со стройплощадки, но побег был оформлен якобы из колонии.

Суд приговорил Ильгиза Ильясова за взятки и злоупотребление должностными полномочиями к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.