Чебоксары, , 16:11 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело по факту убийства с расчленением трупа. Фрагменты тела были найдены в мусорных контейнерах. В совершении преступления обвиняется 44-летний новочебоксарец, который год назад освободился из мест лишения свободы за убийство, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре и следственном управлении СКР по Чувашии.

Фрагменты трупа обнаружены утром 12 июня 2019 года в мусорных баках по улицам Терешковой и Коммунистической. В ходе расследования установлено, что жертвой стал 56-летний мужчина, в совершении убийства заподозрили 44-летнего горожанина. Свою вину он признал.

Со своей жертвой он познакомился в одном из кафе. Утром 8 июня мужчины поехали на съёмную квартиру обвиняемого, где во время застолья между ними произошла ссора. По данным правоохранителей, злоумышленник ударил несколько раз гостя ножом — удары были смертельными. В тот же день вечером в пьяном виде он вышел на улицу, где был задержан полицией за неисполнение обязанностей в качестве административно надзорного.

По данным следствия, в квартиру он вернулся после двухсуточного отбытия административного наказания, и утром 11 июня расчленил тело убитого, выбросив фрагменты трупа в мусорные контейнеры неподалеку от его дома, а также в лесопосадке.

Ранее мужчина был судим за убийство, из мест лишения свободы освободился в ноябре 2018 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор по резонансному делу об убийстве, в результате которого двое детей остались сиротами. Перед судом предстал 45-летний рецидивист, которого обвиняли в убийстве своей супруги, тело вывез в чемодане в лес. Сегодня, 11 июля, Верховный суд Чувашии признал мужчину виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима.

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