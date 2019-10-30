Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:07 — REGNUM В Нижнем Тагиле суд признал незаконным бездействие администрации города в которую обратились жители дома № 41 по улице Боровая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Постановление вынес Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Ситуация, связанная с нарушением прав жильцов, находится на контроле надзорных органов.

Отметим, что нарушение установлено в результате прокурорской проверки. Жильцы дома обращались в администрацию с требованием провести проверку состояния здания и признать дом аварийным. В ходе надзорных мероприятий установлено, что дом действительно находится в ненадлежащем состоянии, так как в подъездах сломаны лестницы, выбиты стёкла, а в кровле здания имеются трещины и пробоины.

В итоге прокуратура обратилась в суд с целью защиты законных прав жильцов.