Покров, Владимирская область, , 15:49 — REGNUM Во Владимирской области утром 30 октября произошёл пожар в исправительной колонии в городе Покрове, сообщил портал «Зебра-ТВ».

Около 04:40 спасатели получили сигнал о возгорании в исправительной колонии на улице Франца Штольверка. Выяснилось, что горела мастерская по ковке металла: у неё загорелась крыша. Огонь охватил 30 квадратных метров.

На ликвидацию пожара ушло менее получаса. В тушении приняли участие 14 человек и четыре единицы техники.