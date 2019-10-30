Великий Новгород, , 15:39 — REGNUM Здание гимназии «Исток» в Великом Новгороде — самого крупного образовательного учреждения в Северном микрорайоне города — серьёзно пострадало от шквалистого ветра и ливня: подрядчик не успел завершить ремонт кровли здания, и гимназию залило водой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службах муниципалитета и городской думы, о произошедшем стало известно в понедельник, 28 октября, когда воскресный шторм стих, а ученики пришли в гимназию на занятия.

Посетили гимназию и городские депутаты.

«На месте мы увидели неприглядную картину, когда сплошные проточные воды с кровли залили целое крыло гимназии с третьего по первый этаж. Это настоящая трагедия, и произошла она по причине разгильдяйства и безалаберности подрядчика, который вскрыл кровлю и оставил на выходные дни, когда прошел ураган и сильный ливень», — прокомментировал вице-спикер думы Великого Новгорода Алексей Афанасьев.

Протечки своими силами устранял педагогический коллектив гимназии, учебный процесс не нарушился: гимназисты стали учиться в две в соседнем корпусе, где работы на крыше не велись.

В пресс-центре администрации города ИА REGNUM сообщили, что с ситуацией разбирается специальная комиссия во главе с мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным.

Принято решение установить над ремонтируемой крышей здания гимназии специальный навес, под которым подрядчик может продолжать работы и в сильный дождь, и в ветер. Председатель городского комитета по образованию Ирина Шанаева, которая в эти дни находится на территории гимназии постоянно, заверила, что подрядчик принимает все меры по устранению последствий ЧП.

Ущерб оценивается, подрядчику будут выставлены претензии. Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин поблагодарил коллектив гимназии, учащихся и родителей за то, «что не оставили родную в школу в беде» и за готовность учиться в две смены в другом корпусе школы, чтобы ремонтные работы в гимназии всё же продолжить и завершить в срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильнейший ураган обрушился на Новгородскую область с вечера восресенья, 27 октября. Пострадали все районы области, в том числе Великий Новгород, где только деревьев повалило около сотни.

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