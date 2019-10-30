Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента между екатеринбурженкой и водителем такси, который произошёл после отказа женщины от вызова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Водитель такси Цитата из х∕ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

«По данному факту сотрудники отдела полиции № 4 проводят проверку. По ее результатам действиям данного гражданина будет дана объективная правовая оценка», — сообщили в отделении полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 30 октября в Екатеринбурге, когда женщина собиралась на работу. Она вызвала такси и получила смс-ответ, что стоимость поездки составит 160 рублей. Однако после приезда машины, на телефон пришло сообщение о стоимости проезда в 302 рубля. Женщина отказалась от вызова, после чего стала получать оскорбительные смс-сообщения от водителя, а также угрозы применения насилия.

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