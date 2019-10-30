Томск, 30 октября 2019, 15:31 — REGNUM В Томске следствие проводит проверку по информации о столкновении пожарной машины и маршрутного автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.
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Согласно имеющейся информации, ДТП произошло 30 октября на перекрёстке проспекта Мира и улицы 79 Гвардейской дивизии. Столкнулись пожарная машина и маршрутный автобус. Среди пострадавших есть дети.
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Сотрудники СК выехали на осмотр места происшествия.
Добавим, СК сообщает о 13 пострадавших, однако, по последней информации, их количество выросло до 16 человек (из них двое — дети).
Как сообщало ИА REGNUM, четырнадцать пострадавших доставлены в стационары Томска, двоим оказана медицинская помощь на месте.
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