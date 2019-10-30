Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») требует разобраться в инциденте, который произошёл в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что в социальных сетях горожане заявили о том, что патрульная машина чуть не задавила азиатскую овчарку. В ведомстве пояснили, что выехавшие на вызов полицейские пытались отогнать агрессивного пса от находящихся рядом людей.

«Сотрудники полиции на служебном автомобиле давят собаку. Давят целенаправленно, совершая должностное и уголовное преступление. На мой взгляд, эти люди совершенно точно нарушили и закон, и этику сотрудников правоохранительных органов и не имеют права работать в полиции», — сообщил Бурматов в Instagram.

В управление МВД РФ по Ростовской области и Управление собственной безопасности МВД РФ, а также в прокуратуру Ростовской области депутат Госдумы направил депутатские запросы.

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