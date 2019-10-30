Владимир, , 15:09 — REGNUM Пресс-служба правительства Владимирской области 30 октября сообщила об увольнении главного врача областной клинической больницы Любови Быковой, распоряжение о котором было якобы подписано ещё 25 октября. Местные и федеральные СМИ подозревают, что губернатор Владимир Сипягин подписал документ «задним числом», а само увольнение связано с махинациями в сфере госзакупок, участие в которых принимали ответственные чиновники регионального департамента здравоохранения.

Как сообщает ТАСС, утром 30 октября следственные органы стали проводить в областной клинической больнице выемку документов. «В ОКБ проводятся следственные и оперативные мероприятия», — цитирует агентство своего источника в правоохранительных органах.

Информационное агентство «Про Владимир» утверждает, что в ОКБ работали сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным издания «Владимирские новости», выемка документов, как и само увольнение Быковой, могут быть связаны в выявленными махинациями при закупке компьютерного томографа. Журналисты предполагают, что главврач вместе с заведующим отделением лучевой диагностики и при поддержке областного депздрава «вступили в сговор с московской фирмой ООО «Бимк-Кардио-Волга».

В результате торгов был приобретён томограф фирмы «Филлипс Медикал Системз» по цене 72,3 млн рублей при том что более качественный томограф фирмы Siemens стоит на 20 млн. руб. дешевле, а аналогичные аппараты от «Филлипс», как следует из сайта госзакупок, региона приобретают по цене от 50,589 до 52 миллионов рублей.

«Про Владимир» приводит схожие данные: в декабре 2018 года ЦКБ закупила томограф за 52,550 млн рублей, городская клиническая больница скорой медицинской помощи Калининграда — за 52 млн рублей, Адыгейская клиническая больница уложилась в 50,589 млн рублей.

«Получается, каждый четвёртый рубль ушёл из казны в неизвестном направлении», — делают вывод «Владимирские новости».

Как отмечают СМИ, в день коррупционного скандала губернатор Владимирской области Владимир Сипягин находится в Калининградской области, где принимает участие в работе Госсовета по вопросам здравоохранения.