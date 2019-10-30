Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 15:04 — REGNUM В Усолье-Сибирском Иркутской области правоохранители свидетелей и очевидцев происшествия, в котором пострадала 73-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Местная жительница была доставлена в городскую больницу с травмами в неконтактном состоянии утром 30 октября. Через несколько часов женщина скончалась.

«Пожилая усольчанка была обнаружена гражданами в утренние часы около стадиона «Химик». Женщина лежала вблизи проезжей части федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», — сообщили в ведомстве.

В МВД пытаются в настоящее время установить обстоятельства получения травм потерпевшей и призывают обратиться в полицию всех, кто обладает какой-либо информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ангарске 21 октября водитель на легковом автомобиле сбил 64-летнюю женщину на тротуаре, затем снова проехал по её ногам и скрылся. Пострадавшая была госпитализирована с переломами таза и голени. Уголовное дело против водителя было возбуждено по статье «покушение на убийство».

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