Самара, , 15:07 — REGNUM В Самаре насосные станции подкачки воды оборудуют видеокамерами для их защиты от граффити-вандалов. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Камера наблюдения

По словам работников коммунальной службы, в текущем году 80 насосных станций подкачки (НСП) города, с помощью которых питьевая вода подаётся на верхние этажи многоэтажных домов, были исписаны вандалами. Всего же в городе 178 таких станций.

Отмечается, что на закраску надписей граффити-вандалов было затрачено порядка 200 тыс рублей, которые могли бы пойти на ремонт коммунальных сетей.

Согласно закону, «РКС-Самара» обязана следить за внешним видом насосных станций, которые должны быть чистыми. За нарушение полагается штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

По словам сотрудников коммунальной службы, несмотря на то, что объекты постоянно приводятся в порядок, вандалы, чувствуя свою безнаказанность продолжают портить внешний вид станций.

Отмечается, что на протяжении 2019 — 2020 годов на станциях будут смонтированы камеры видеонаблюдения, которые помогут сотрудникам правоохранительных органов устанавливать личности правонарушителей.