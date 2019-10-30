Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM В Ростовской области сотрудники полиции устроили погоню, в ходе которой был тяжело ранен 12-летний ребёнок, ещё один подросток получил травмы.

Известно, что в селе Заветное водитель на автомобиле ВАЗ-21 099 не остановился по требованию сотрудников ДПС на улице Чапаева и попытался скрыться от полиции, выехав из населённого пункта. В это же время по трассе Заветное — Ремонтное ехал автомобиль, в котором находились начальник местного ОВД и начальник следствия. В помощь коллегам они присоединились к погоне. В ход пошло табельное оружие. Из материалов служебной проверки следует, что целились правоохранители по колёсам.

После того, как ВАЗ выехал в поле и заглох, выяснилось, что в автомобиле находились пять человек, в том числе двое детей 12 и 14 лет.

«Водитель проигнорировал законное требование инспекторов ДПС и продолжил движение. В соответствии с законом «О полиции» применялось табельное оружие. Было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем по преследуемому транспортному средству. В автомобиле находилось пять человек. Бригадой скорой помощи была оказана медицинская помощь на месте двоим пострадавшим, один из которых был госпитализирован», — цитирует издание «Блокнот Ростов» комментарий ведомства.

Водитель отечественного автомобиля доставлен в полицию.