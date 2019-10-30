Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:52 — REGNUM В городе Новокузнецке (Кемеровская область) объявлено штормовое предупреждение из-за подъёма уровня воды в реке Томь.

Как сообщили ИА REGNUM 30 октября в администрации Новокузнецка, уровень воды в реках Кузбасса поднялся из-за значительных осадков.

На реке Томь в районе Новокузнецка 30−31 октября возможно достижение опасных отметок (630, 640, 645 см). Не исключено подтопление прибрежных территорий.

Штормовое предупреждение (оповещение) об опасных гидрологических явлениях в регионе размещено на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Добавим, на данный момент уровень воды в Томи составляет 550 см.