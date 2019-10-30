Улан-Удэ, , 14:50 — REGNUM В Бурятии на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности обсудили взрыв газа в столичном кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

В качестве предварительной причины названо нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

«Работники кафе не были обучены действиям при утечке газа, руководство организации не проводило инструктажи среди персонала по правилам работы с газобаллонным оборудованием», — говорится в сообщении.

Выяснилось также, это не первый инцидент, связанный с нарушением правил эксплуатации газового оборудования в республике. По словам начальника ГУ МЧС Константина Скворца, с начала 2019 года по этой причине на территории республики зарегистрировано 5 пожаров, в которых один человек погиб, ещё один получил травмы.

Он отметил, что запланировано проведение профилактических рейдов с разъяснением правил при эксплуатации газовых баллонов. Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской добавил о необходимости усилить информационно-профилактическую работу для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в одном из кафе Улан-Удэ произошёл утром 26 октября. В результате пострадали 12 человек — все они работники учреждения, двоих положили в реанимацию. Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело.

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