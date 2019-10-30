Новошахтинск, Ростовская область, , 14:39 — REGNUM Гражданин Украины пытался провезти через российско-украинскую границу пневматические молотки. Предметы мужчина не задекларировал. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В ходе досмотра на таможенном посту МАПП Новошахтинск Ростовской таможни было установлено, что в багажном отделении иномарки находятся отбойные пневматические молотки. Десять предметов были упакованы в чёрные полимерные пакеты. Они предназначались для строительства дома.

«В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию», — уточнили в Южном таможенном управлении.