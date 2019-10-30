Махачкала, , 14:50 — REGNUM Пять человек пострадали в результате аварии с участием иномарки в городе Махачкале. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе МВД Дагестана.

ДТП произошло примерно в 03:40 на одной из центральных улиц Махачкалы. Водитель автомобиля Infiniti — 24-летний местный житель — на большой скорости не справился с управлением и врезался в столб. Пострадали сам водитель иномарки и четверо пассажиров.

https://www.instagram.com/p/B4PQcuTF71Z/

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время собран материал для принятия процессуального решения.

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