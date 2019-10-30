Анкара, , 14:33 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли 360 кг марихуаны во время спецоперации в провинции Диярбакыр, об этом 30 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Также в ходе рейда сотрудниками правопорядка были арестованы пять человек, подозреваемых в незаконном распространении наркотических вещества.

Отмечается, что наркотики были спрятаны в лесу, в специально оборудованном складе. Они были спрятаны в коробки, находку удалось обнаружить благодаря специально обученным собакам.

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