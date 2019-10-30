Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM В управлении МВД России по Ростовской области прокомментировали «издевательства» над азиатской овчаркой, о котором сообщили жители многоквартирных домов на улице Минераловодской. Инцидент был зафиксирован на видео и попал в социальные сети.

«В полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома большая агрессивная собака кидается на прохожих. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место и при помощи патрульного автомобиля попытались отогнать животное от людей, находящихся на улице», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

По информации полиции, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время собака содержится в Центра безнадзорных животных.

ИА REGNUM напоминает, что видео, размещённое в социальных сетях, вызвало широкий общественный резонанс.

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