Североуральск, Свердловская область, , 14:18 — REGNUM В Североуральске полностью восстановлено газоснабжение домов частного сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На данный момент к газоснабжению также подключены котельные, социальные объекты и предприятия. Работы по восстановлению подачи газа в многоквартирные дома продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, авария, в результате которой 37 тыс. жителей Североуральска остались без газа, тепла и горячей воды произошла 27 октября. В тот вечер лесовоз повредил газовую трубу высокого давления.

В результате ЧП в зону ограничения ресурсов попали 330 многоквартирных и 2495 частных домов.

Напомним, что теплоснабжение домов в полном объёме было восстановлено уже 28 октября.

Читайте также: В Североуральске восстановили теплоснабжение после аварии на газопроводе

Читайте ранее в этом сюжете: В Североуральске объяснили, как лесовоз протаранил газопровод