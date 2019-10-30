Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону полицейский патруль чуть не задавил азиатскую овчарку. Инцидент зафиксировали на видео жители многоквартирных домов на улице Минераловодской. Произошедшим интернет-пользователи поделились в социальных сетях.

«Азиатская овчарка гуляла без хозяина и напала на чёрного кота. Всё это происходило на глазах у местных жителей, в том числе детей. Люди не решились сами отбить кота и позвонили по номеру 112. Вскоре почему-то приехала не служба отлова, а наряд полиции. Сотрудники также не решились выходить из машины и попытались задавать овчарку. Кот к тому времени уже погиб. Собаку всё же удалось поймать. Сейчас она содержится в Центре безнадзорных животных», — сообщается в паблике «Ростов Главный».

Видео вызвало широкий общественный резонанс. Комментаторы считают, что бездомных животных в областном центре быть не должно. А на месте кота мог оказаться ребёнок.